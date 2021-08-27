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KKTC'de koronavirüsten bugün 4 kişi hayatını kaybetti

27 Ağustos 2021 Cuma 19:31
KKTC'de koronavirüsten bugün 4 kişi hayatını kaybetti

KKTC’DE KORONAVİRÜSTEN BUGÜN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SON 24 SAATTE 142’Sİ YEREL 161 POZİTİF VAKAYA RASTANDI

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 56’YA YÜKSELDİ… YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 16

Sağlık Bakanlığı, bugün 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte toplam 18 bin 207 test yapıldığı, 142'si yerel 161 pozitif vakaya rastlandığı, 4 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bugün tedavisi tamamlanan 148 kişinin de taburcu edildiği açıklandı.
 
Bugün saptanan pozitif vakalardan biri yurt dışından gelirken 18’inin de karantinadaki temaslılardan çıktığı açıklandı.

Açıklamaya göre yerel vakaların 51’i Lefkoşa, 49’u Girne, 32’si Gazimağusa, 2’si İskele, 5’i Güzelyurt, 3’ü de Lefke bölgesinden.

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Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 392 bin 781, toplam vaka sayısı 15 bin 790,  iyileşip taburcu edilenler 13 bin 509’a yükseldi. 

Tedavisi devam eden vaka sayısı 2 bin 225, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 106, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1968 olarak açıklanırken, tetkikleri devam eden vaka sayısı 135. Halen yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 16.

Bugün ülke genelinde 5 bin 247 aşı yapıldığı da bildirildi.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 481 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 385 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.792

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Son Güncelleme: 27.08.2021 20:43
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