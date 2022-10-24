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KKTC'de kaçak yaşayan 10 kişi cezaevine gönderildi
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KKTC'de kaçak yaşayan 10 kişi cezaevine gönderildi

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:58
KKTC'de kaçak yaşayan 10 kişi cezaevine gönderildi

KKTC'de geçtiğimiz gün yapılan operasyonda kaçak olarak ülkemizde yaşadıkları tespit edilen 10 zanlı mahkemey çıkartıldı. Zanlıların üçünün ülkeye ne zaman nereden girdiği bilinmiyor. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlılar Mehmet Can Akagündüz, Yusuf Ilmas, Simon Gonleh, Jaesue Togba, Addington Tendai Sakarombe, Solomon Gugu Ndere, Edwina Love Jackson, Gradiya Surprise Baında, Yarkpazuo Favour Moore ve Priviledge Chıwanza’nın KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  zanlı  Mahir Hussein Muhomin, zanlı Mecit Al Arab ve zanlı Abdulkerim El Husseın’i onaylanmamış bir limandan KKTC'ye giriş yapmak suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, söz konusu Suriye uyruklu zanlıların 21.10.2022 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Alayköy Köy Meydanında suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatların zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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