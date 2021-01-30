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KKTC'de görevlendirileceklerin gündelik tutarları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Yerilecek Gündeliklere Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 11:00
KKTC'de görevlendirileceklerin gündelik tutarları belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları belirlendi.
1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren karara göre, kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate alarak gündelik ödeyebilecek. Ancak, gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekecek.
KKTC'ye geçici görevle gönderilen ve karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı, yatacak yer ücreti olarak ödenecek. 
Karar kapsamına girenlere, Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, belirlenen gündelik tutarlarının yüzde 50 fazlası esas alınacak.
Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanun kapsamındakilere bu karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve KKTC'ye yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmeyecek.
Karar kapsamına girenlere, "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" hükümleri uygulanmayacak.

GÜNDELİK TUTARLARI

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Karara göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı, cumhurbaşkanı yardımcılarına bu yıl için ödenecek gündelik tutarı 238,9 lira olacak.
Bu tutar, Anayasa Mahkemesi başkanı, bakanlar, genelkurmay başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, jandarma genel komutanı, sahil güvenlik komutanı, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, TBMM genel sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, bakan yardımcıları, kamu başdenetçisi için 192,6 lira olarak uygulanacak. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, korgeneral ve koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler için uygulanacak gündelik tutarı ise 167,8 lira olacak. 
Memur ve hizmetlilere ise kadro derecesine göre, 96 lira, 119,9 lira ve 143,9 lira tutarlarında gündelik ödenecek.

 

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Son Güncelleme: 30.01.2021 12:31
Anahtar Kelimeler:
Kktc Görevlendirme
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