KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı

Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de bugün bir can kaybı daha oldu, 107 kişiye daha virüs teşhisi konuldu. Koronavirüs kaynaklı can kaybı 71’e yükselirken vaka sayısı da 17 bin 948 oldu.