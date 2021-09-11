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KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı
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KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı

Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de bugün bir can kaybı daha oldu, 107 kişiye daha virüs teşhisi konuldu. Koronavirüs kaynaklı can kaybı 71’e yükselirken vaka sayısı da 17 bin 948 oldu.

11 Eylül 2021 Cumartesi 18:45
KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 13 bin 783 test sonucunda, 78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 87 kişininse taburcu edildiğini açıkladı.

Test sonuçları pozitif çıkanlardan 3’ünün hava yoluyla gelenlerden, 26’sının gözetim altındaki temaslılardan, 78’ininse yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakalardan 18’i Lefkoşa, 30’u Girne, 25’i Gazimağusa, 4’ü İskele, 1’i ise Güzelyurt bölgesinden çıktı.

KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan toplam test sayısı: 2 milyon 578 bin 307

Toplam vaka sayısı: 17 bin 948  

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 16 bin 39

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1838

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 62

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1679

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Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 87 

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 71

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 10

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 292

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 411

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 228

Güvende kal genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 4 bin 579

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 47 bin 308.

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Son Güncelleme: 11.09.2021 18:52
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