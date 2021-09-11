KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 13 bin 783 test sonucunda, 78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 87 kişininse taburcu edildiğini açıkladı.
Test sonuçları pozitif çıkanlardan 3’ünün hava yoluyla gelenlerden, 26’sının gözetim altındaki temaslılardan, 78’ininse yerel vaka olduğu belirtildi.
Vakalardan 18’i Lefkoşa, 30’u Girne, 25’i Gazimağusa, 4’ü İskele, 1’i ise Güzelyurt bölgesinden çıktı.
KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:
Yapılan toplam test sayısı: 2 milyon 578 bin 307
Toplam vaka sayısı: 17 bin 948
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 16 bin 39
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1838
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 62
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1679
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 71
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 10
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 292
Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 411
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 228
Güvende kal genel tablo
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 4 bin 579
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 47 bin 308.