banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376
Flaş Haber
KKTC'de bu da oldu!
Kapat

KKTC'de bu da oldu!

YDÜ-DESAM Araştırma Enstitüsü, KKTC’de ilk kez, sahibinden evcil bir kediye SARS-CoV-2’nin İngiliz varyantının bulaştığını duyurdu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:40
KKTC'de bu da oldu!
banner337

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez insandan evcil hayvana covid-19 bulaştığını belirledi. Yapılan incelemeler, KKTC’de SARS-CoV-2’nin İngiliz Varyantı ile enfekte olduğu belirlenen ailenin evcil kedisinin de aynı varyantla enfekte olduğunu ortaya çıkardı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Eser Özgencil, Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Doç. Dr. Serkan Sayıner, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ege İnce ve Araştırma Görevlisi Veteriner Hekim Ali Çürükoğlu’nun yürüttüğü analizler önemli sonuçlar ortaya çıkardı.

Bugüne kadar dünyada yapılan çalışmalar evcil hayvanların COVID-19 hastalarından üç ila altı hafta sonra enfekte olabileceğini yönündeydi. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı incelemeler KKTC’deki vakada, kedinin aile bireyleri ile aynı dönemde enfekte olduğunu ortaya koydu. Böylece insandan evcil hayvana bulaşın ilk 10 gün içinde gerçekleştiği dünyada ilk kez saptanmış oldu. Bu sonuç ayrıca, SARS-CoV-2 B.1.1.7 İngiliz varyantının insandan insana geçebileceği gibi insandan evcil kediye de geçiş kapasitesine sahip olduğunu gösterdi.

banner341
Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi veteriner hekimleri ise İngiliz varyant enfeksiyonunun, kedide kardiyak ve oküler anormallikler dahil olmak üzere çeşitli klinik semptomlara neden olduğunu açıkladı.

ŞANLIDAĞ: “İNGİLİZ VARYANTI İLE ENFEKTE OLAN KEDİYE TEMAS EDEN İNSANLARI DA TAKİP EDİYORUZ”

Taşıdıkları virüsü kedilerine de bulaştırdıklarından  habersiz olan ailenin COVID-19 tanısı ile karantinaya alınırken evcil kedilerini başka bir aileye emanet etmesi ise vakanın bir diğer ilginç noktası. Yakın Doğu Üniversitesi, bir yandan İngiliz varyantı ile enfekte olan kedinin semptomlarını takip ederken diğer yandan kediden insana SARS-CoV-2 bulaşı olup olmayacağını da izlemeye aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuyla ilgili “İngiliz varyantı ile enfekte olan kediye temas eden insanları da takip ediyoruz. Böylece insandan kediye geçen virüsün, kediden tekrar insanlara bulaşıp bulaşmadığını da ortaya çıkarmış olacağız” açıklamasını yaptı.

ERGÖREN: “İNGİLİZ VARYANTININ İNSANDAN EVCİL HAYVANA GEÇİŞ KAPASİTESİ YÜKSEK”

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ise "Bu sonuç, SARS-CoV-2 İngiliz varyantının insandan insana geçtiği gibi insandan evcil hayvana yüksek kapasitede geçebileceğini gösterdi” değerlendirmesini yaptı. Doç. Dr. Mahmut Ergören “COVID-19 salgını ile yürütülen mücadelede göz önünde bulundurulması gereken önemli bir tespit” ifadesini kullandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kediye Covid Bulaştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı
TC Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı
Cumhurbaşkanı Tatar bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Paşa (buğday) Camii’de kıldı
Cumhurbaşkanı Tatar bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Paşa (buğday) Camii’de kıldı
Tatar ile Erdoğan telefonda bayramlaştı
Tatar ile Erdoğan telefonda bayramlaştı
Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
32 kişiye yasal işlem
32 kişiye yasal işlem
Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Polisten uyarı!
Polisten uyarı!
Bugün Ramazan Bayramı
Bugün Ramazan Bayramı
Hava durumu
Hava durumu
Ünlü Müteahhit intihar etti
Ünlü Müteahhit intihar etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim