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KKTC de bir ilk

Saadet Hüdaverdi, KKTC’nin ilk kadın Vergi Dairesi Genel Müdürü oldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:06
KKTC de bir ilk
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Ulusal Birlik Partili olmamasına rağmen kamuoyu adına çok isabetli bir atama oluşundan dolayı Saadet Hüdaverdi'ye Maliye Bakanına ve Başbakana kamuoyundan destek geldi.

Saadet Hüdaverdi kimdir?

Saadet Hüdaverdi, Uludağ Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. İlk görev yeri olan Mağusa Vergi Dairesi’ne 1992 yılında başladı, burada farklı görevlerde yer aldı. 2003 yılında ‘psikoloji’ alanında yüksek lisans yaptı.

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İlk ‘Katma Vergi Yasası’nın hazırlanmasında etkin bir rol oynadı. Mağusa Gelir ve Vergi Dairesi’nde Kaza Sorumlusu olarak görev yaptı. İskele Vergi Dairesi’nin kurulması gerektiğini tespit etmelerinin ardından kurulumunu tamamladı.

Ardından eşi Ekonomist Hüda Hüdaverdi’nin çalışma şartlarından ötürü Girne Vergi Dairesi’nde Kaza Sorumlusu olarak görev aldı.

2017 yılında 2 yıl boyunda Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti’nde denetçi görevini üstlendi.

Ardından Lefkoşa Vergi Dairesi’ne tayini çıktı ve bu süreçte yasa çalışmalarında görev aldı. 2021 yılında KKTC’nin ilk kadın Vergi Dairesi Genel Müdürü oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet HüdaverdiKktc Gelir Ve Vergi Dairesi
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