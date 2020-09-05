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KKTC'de “Akdeniz fırtınası” esecek

05 Eylül 2020 Cumartesi 11:14
KKTC'de “Akdeniz fırtınası” esecek
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TÜRKİYE VE KKTC 6-10 EYLÜL'DE “ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI” YAPACAK

TATBİKATTA, HAVA HÜCUM, MUHAREBE ARAMA KURTARMA HAREKATI TATBİKATI VE EŞ ZAMANLI TABUR GÖREV KUVVETİ TATBİKATLARI ŞEKLİNDE, BİRLEŞİK, MÜŞTEREK VE FİİLİ OLARAK İCRA EDİLECEK

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” yapılacak.

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

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Son Güncelleme: 05.09.2020 12:37
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