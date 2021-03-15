banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 9'u yerel 14 yeni vaka
Kapat

KKTC'de 9'u yerel 14 yeni vaka

"Toplam 5958 test yapıldı, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi"

15 Mart 2021 Pazartesi 19:13
KKTC'de 9'u yerel 14 yeni vaka
banner337
banner351

"Toplam 5958 test yapıldı, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5958 olup, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 45 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 9 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-2 / Sulariçi-2 / Haspolat-3

Girne

Girne Merkez- 2

15 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

banner341
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2

Yerel Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247

Toplam Vaka Sayısı: 3832

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: “Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek”
Üstel: “Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek”
Özersay Arıklı’nın LAÜ’ye yaptığı atamayı savunmasına tepki gösterdi
Özersay Arıklı’nın LAÜ’ye yaptığı atamayı savunmasına tepki gösterdi
Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti ile güçlenen ilişkilerimiz, yeni politikamız yatırım iklimimizi de lehimize döndürdü”
Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti ile güçlenen ilişkilerimiz, yeni politikamız yatırım iklimimizi de lehimize döndürdü”
Sennaroğlu, Tüketiciler Derneği heyetini kabul etti
Sennaroğlu, Tüketiciler Derneği heyetini kabul etti
Tatar KKTC Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Tatar KKTC Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
İlk kez basın kartı almak için yapılan 20 başvuruya onay
İlk kez basın kartı almak için yapılan 20 başvuruya onay
Oğuz: “1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişi başvurudu, ilgili kurul bu listeleri değerlendiriyor. Sonrasında 1500 TL’ler ödenecek”
Oğuz: “1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişi başvurudu, ilgili kurul bu listeleri değerlendiriyor. Sonrasında 1500 TL’ler ödenecek”
Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü!
Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü!
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
İçişleri Bakanlığı’nda 1 pozitif vaka!
İçişleri Bakanlığı’nda 1 pozitif vaka!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim