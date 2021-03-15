KKTC'de 9'u yerel 14 yeni vaka

"Toplam 5958 test yapıldı, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5958 olup, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 45 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 9 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-2 / Sulariçi-2 / Haspolat-3
Girne
Girne Merkez- 2
15 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2
Yerel Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247
Toplam Vaka Sayısı: 3832
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2