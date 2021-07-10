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KKTC'de 81'i yerel 95 pozitif vaka!

"Toplam 15. 380 test yapıldı, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi" 

10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:20
KKTC'de 81'i yerel 95 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.380  olup, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 81 kişi ise yerel vakadır. 

23 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Taşkınköy-3 / Metehan-1/ Gönyeli-4 / Hamitköy-3 / Haspolat-2/ Çağlayan-3 / K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-1 

Girne 

Girne Merkez-11/ Doğanköy-1/ Dağyolu-2/ Ağırdağ-3 / Arapköy-2/ Karaoğlanoğlu-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-5 / Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-2/ Çatalköy-2/ Karakum-2/ Edremit-1/ Karşıyaka-1/ Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Kaşgar-1/ Esentepe-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Karakol-1/ Dumlupınar-1/ Tuzla-2 / Mutluyaka-2/ Türkmenköy-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 

Lefke 

Yeşilyurt-2 

İskele 

Kalecik -1 

10 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.380  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12  

Yerel Vaka Sayısı: 81 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.586.617 

Toplam Vaka Sayısı: 8955 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8018 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 902 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 773 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 61  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1135 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 561
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3343 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.454

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