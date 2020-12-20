KKTC'de 8'i yerel 19 yeni vaka

SAĞLIK BAKANI PİLLİ: 8'İ YEREL 19 VAKAYA RASTLANDI

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte 2 bin test yapıldığını ve 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını belirtti. Pilli, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, 3 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

20 Aralık genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 2000. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 19. Ülke dışından gelen vaka sayısı 6. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 5. Yerel vaka sayısı 8. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 3. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan Toplam Test Sayısı 298.208. Toplam vaka sayısı 1395. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1218. Tedavisi devam eden vaka sayısı 171. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 50. Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı 121. Toplam kaybedilen hasta sayısı 6. Yoğun bakımda yatan hasta yok"