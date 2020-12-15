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KKTC'de 8'i yerel 17 yeni vaka

15 Aralık 2020 Salı 19:37
KKTC'de 8'i yerel 17 yeni vaka
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BAKAN PİLLİ, 8’İ YEREL 17 POZİTİF VAKAYA RASTLANDIĞINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 17 pozitif vakaya rastlandığını, vakaların 8’inin yerel olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini kaydetti. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1’nin deniz yolu, 2’sinin hava yoluyla  ülkeye girdiğini, 6’sının daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 8’nin de yerel vaka olduğunu kaydetti.

15 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1714 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 8 

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 289.051 

Toplam Vaka Sayısı: 1295 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1140 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 149

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Ali PilliKoronavirüs
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