KKTC'de 8'i yerel 17 yeni vaka

BAKAN PİLLİ, 8’İ YEREL 17 POZİTİF VAKAYA RASTLANDIĞINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 17 pozitif vakaya rastlandığını, vakaların 8’inin yerel olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1’nin deniz yolu, 2’sinin hava yoluyla ülkeye girdiğini, 6’sının daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 8’nin de yerel vaka olduğunu kaydetti.

15 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1714

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 289.051

Toplam Vaka Sayısı: 1295

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1140

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 149

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1