KKTC'de 8'i yerel 17 yeni vaka

BAKAN PİLLİ, 8’İ YEREL 17 POZİTİF VAKAYA RASTLANDIĞINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 17 pozitif vakaya rastlandığını, vakaların 8’inin yerel olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1’nin deniz yolu, 2’sinin hava yoluyla ülkeye girdiğini, 6’sının daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 8’nin de yerel vaka olduğunu kaydetti.
15 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1714
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 8İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 289.051
Toplam Vaka Sayısı: 1295
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1140
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 149
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1