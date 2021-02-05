banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Patronlar şovu başladı!
Patronlar şovu başladı!
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Acemilikten öte
Acemilikten öte
OHAL şart oldu
OHAL şart oldu
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa Ortaköy'de cinayet
Kapat

KKTC'de 74 yeni vaka

05 Şubat 2021 Cuma 19:04
KKTC'de 74 yeni vaka
banner391
banner337
banner351

Bakan Pilli: "Toplam 6325 test yapıldı, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 13 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6325 olduğunu, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını , 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 54 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

5 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6325

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

banner341
Yerel Vaka Sayısı: 54

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 429.347

Toplam Vaka Sayısı: 2658

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1971

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 673

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 486

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

banner360
Son Güncelleme: 05.02.2021 21:23
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP: “Hükümet özel sektör çalışanlarına bin 500 TL’lik ödeme için ikinci kez sözünde durmadı”
CTP: “Hükümet özel sektör çalışanlarına bin 500 TL’lik ödeme için ikinci kez sözünde durmadı”
İki yerli, bir ithal üründe limit üstü ilaç tespit edildi
İki yerli, bir ithal üründe limit üstü ilaç tespit edildi
Kıb-Tek’ten gecikme faizi açıklaması…
Kıb-Tek’ten gecikme faizi açıklaması…
Lefkoşa Ortaköy'de cinayet
Lefkoşa Ortaköy'de cinayet
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
İskele Belediyesi tam sokağa çıkma yasağı öncesi önlemlerini aldı
İskele Belediyesi tam sokağa çıkma yasağı öncesi önlemlerini aldı
Lefkoşa Türk Belediyesi, hizmet verecek şubelerinde çalışma saatlerini düzenledi
Lefkoşa Türk Belediyesi, hizmet verecek şubelerinde çalışma saatlerini düzenledi
Gönyeli’de 65 yaş üzerine 710 ilk doz aşı
Gönyeli’de 65 yaş üzerine 710 ilk doz aşı
Özdemir; “Belirsizlikler olunca halk süreci kaygı ve kuşkuyla takip ediyor”
Özdemir; “Belirsizlikler olunca halk süreci kaygı ve kuşkuyla takip ediyor”
Geçitkale Belediyesi Güney Kıbrıs’ta çalışan bölge halkı için gıda desteği başlattı
Geçitkale Belediyesi Güney Kıbrıs’ta çalışan bölge halkı için gıda desteği başlattı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim