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KKTC'de 72'si yerel 88 yeni vaka

"Toplam 8251 test yapıldı, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:13
KKTC'de 72'si yerel 88 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8251 olup, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

72 kişi ise yerel vakadır. 28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa, 16 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

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Lefkoşa Lefkoşa Merkez-2 / Dereboyu- 1/ Sulariçi-9 / Çağlayan-3/ Gönyeli-2 / Hamitköy-1 / Taşkınköy-1/ Kızılbaş-2/ Köşklüçiftlik-3/ K.Kaymaklı-4

Girne Girne Merkez-4 / Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Çatalköy-1/ Edremit -1/ Kozanköy-1/ Boğazköy-1 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -11 / Tuzla-1/ Gülseren-1 /Sakarya-3/ Maraş-3/ Karakol-2 / Pile-2/ Kaliland-3 / Görneç-1 / Güzelyurt Aydınköy-1

7 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8251 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 Yerel Vaka Sayısı: 72 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 797.592 Toplam Vaka Sayısı: 4812 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4213 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 573 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 499 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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