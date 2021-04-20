KKTC'de 69'u yerel 86 yeni vaka

EN FAZLA VAKA 26 KİŞİ İLE GİRNE BÖLGESİNDE

GÜVENDE KAL UYGULAMASIYLA 39 KİŞİYE BİLEKLİK TAKILDI

KKTC’de son 24 saatte toplam 9 bin 184 test yapıldı, 69’u yerel 86 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 69 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, 23 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Gazimağusa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin İskele bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-4 / Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-2 / Gönyeli-5 / Ortaköy-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Kumsal-1/ Haspolat-2/ Sanayi Bölgesi-1/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1

Girne: Girne Merkez-9 / Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Alsancak-4 / Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1/ Lapta-1/ Taşkent-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-4/ Yeniboğaziçi-3/ Paşaköy-1/ Dumlupınar-2/ Salamis Yolu-1 / Baykal-1/ Larnaka Yolu-2 / Tuzla-1 / Sakarya-2

İskele: Yenierenköy- 3”

20 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9184

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 69

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 900.617

Toplam Vaka Sayısı: 5669

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4864

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 776

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

SON 24 SAATTE TAKILAN BİLEKLİK SAYISI 39

Bakanlık açıklamasında, Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarda paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 39

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 496

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 331