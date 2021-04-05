banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Pandemi fakirliktir ama…
Pandemi fakirliktir ama…
Sendikalar iyi niyetli değil
Sendikalar iyi niyetli değil
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
banner376

KKTC'de 64'ü yerel 70 yeni vaka

"Toplam 8385 test yapıldı, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:54
KKTC'de 64'ü yerel 70 yeni vaka
banner337

 Son 24 saatte yapılan test sayısı 8385 olup, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

64 kişi ise yerel vakadır.

42 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

banner341
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-8 / Sulariçi- 16 / Haspolat-6 / K.kaymaklı-3/ Yenikent-3 / Taşkınköy-2/ Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ Kızılbaş-2

Girne Girne Merkez- 5/  Koruçam-1/ Dikmen-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -6 / Geçitkale-1 / Karekeşliler-1 / Maraş-3 / Kaliland Bölgesi- 1 / Kaleiçi-1

Kaleburnu - Karpaz-1 / İskele Boğaz-1

5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8385  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 64    İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 780. 392  Toplam Vaka Sayısı: 4628  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4105 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497   Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75            Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 419 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

banner360
Son Güncelleme: 05.04.2021 19:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye
Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: “Concorde Otel’e verilen izin yasa dışı değil”
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: “Concorde Otel’e verilen izin yasa dışı değil”
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
KAMUSEN ve KTAMS yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev yapacak
KAMUSEN ve KTAMS yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev yapacak
LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Kanser farkındalık ve sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekti
LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Kanser farkındalık ve sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekti
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “pandemi süreci ve sonrasında KKTC turizm sektörü” hakkında 6 Nisan Salı günü 19:00’da GAÜ online yayınında konuşacak
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “pandemi süreci ve sonrasında KKTC turizm sektörü” hakkında 6 Nisan Salı günü 19:00’da GAÜ online yayınında konuşacak
Hava sıcaklığı yükselecek, yağmur yok
Hava sıcaklığı yükselecek, yağmur yok
Mart ayında enflasyon yüzde 1.39 arttı
Mart ayında enflasyon yüzde 1.39 arttı
Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
GAÜ Hukuk Fakültesi’nden; 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
GAÜ Hukuk Fakültesi’nden; 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim