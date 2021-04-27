KKTC'de 59'u yerel 70 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8925 olup, 59'u yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 59 kişi ise yerel vakadır.

20 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 26 kişi Girne, 4 kişi Güzelyurt , 1kişi Lefke Lefkoşa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 2/ Gönyeli-4/ Yenikent-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ K.Kaymaklı-2/ Çağlayan-1/ Surlariçi-2/ Marmara-1/Kumsal-1 / Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez-11/ Çatalköy-3/ Boğaz-1 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Dikmen-1/ Alsancak-5/ Ozanköy-1 Gazimağusa Gazimağusa Merkez-6 / Maraş-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3 / Akçay-1 Lefke Lefke Merkez-1

27 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8925 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 Yerel Vaka Sayısı: 59 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 958. 129 Toplam Vaka Sayısı: 6141 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5351 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 607 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 89 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 621 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1154