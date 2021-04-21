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KKTC'de 58'i yerel 77 yeni vaka

"Toplam 7829 test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlandı, 79 kişi taburcu edildi"

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:12
KKTC'de 58'i yerel 77 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7829 olup, 58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlanmış, 79 kişi taburcu edilmiştir. 6 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir.

12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

58 kişi ise yerel vakadır. 25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

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Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-4 / Haspolat-4 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2 / Ortaköy-3 / Çağlayan-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1 Girne Girne Merkez-8 / Zeytinlik-1 / Çatalköy-1/ Alsancak-3 / Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez-4/ Sakarya-1/ Kaliland-2 / Çanakkale-1/ Baykal-1/ Sanayi-2 / Aslanköy-1 / Vadili-1/ Maraş-3 / Salamis Yolu-1

İskele Yenierenköy- 1

21 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7829 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 77 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 Yerel Vaka Sayısı: 58 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 908.446 Toplam Vaka Sayısı: 5747 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4943 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 775 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 137 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 59 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 0 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 555 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 331

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