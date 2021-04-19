KKTC'de 55 'i yerel olan 67 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7,625. oldu. 55 ' si yerel 67 pozitif vaka çıktı. 102 kişi taburcu edildi.
Ülkemize 2 kişi hava yoluyla geldi. 10 kişi daha önce vaka temaslıları tespit edilmiş ve bu dönemde gözlem altında tutuluyor. 55 kişi yerel vakalar.
23 kişi Lefkoşa ' dan, 13 kişi Gazimağusa ' dan, 18 kişi Girne ' den, 1 kişi İskele bölgesinden.
Vakaların bölgeye göre kırılımı:
Lefkoşa
Central Lefkoşa-1/ Gönyeli-2/ Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ K.Kaymaklı-4/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-7/ Marmara-1/ Hamitköy-2/ Kızılbaş-1/ Taşkınköy-2
Girne
Central Girne-10/ Edremit-3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Ozanköy-2
Gazimağusa
Central Gazimağusa-10/ Sakarya-1/ Gülseren-2
İskele
Yenierenköy-1
19 Nisan 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7,625
Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 67
Yurtdışından Vaka Sayısı: 2
Yerel vaka sayısı: 55
Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 102
Bugünkü Hasta Sayısı: 0
Toplam Yapılan Test Sayısı: 891,433
Toplam vaka sayısı: 5,583
Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 4,822
Tedavi Alan Vaka Sayısı: 732
Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 622
Toplam Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 4
Stay Safe uygulamasına dayanan son rakamlar
Son 24 saatte takılan bileklik sayısı: 62
Son 24 saatte takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 223
Güvende kalın genel resim
Takip edilen bileklik sayısı: 544
Takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 244