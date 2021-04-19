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KKTC'de 55 'i yerel olan 67 yeni vaka

'′ Toplam 7,625 test yapıldı. 55 'i yerel olan 67 pozitif vaka vardı. 102 kişi taburcu edildi."

19 Nisan 2021 Pazartesi 19:43
KKTC'de 55 'i yerel olan 67 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7,625. oldu. 55 ' si yerel 67 pozitif vaka çıktı. 102 kişi taburcu edildi.

Ülkemize 2 kişi hava yoluyla geldi. 10 kişi daha önce vaka temaslıları tespit edilmiş ve bu dönemde gözlem altında tutuluyor. 55 kişi yerel vakalar.

23 kişi Lefkoşa ' dan, 13 kişi Gazimağusa ' dan, 18 kişi Girne ' den, 1 kişi İskele bölgesinden.

Vakaların bölgeye göre kırılımı:

Lefkoşa

Central Lefkoşa-1/ Gönyeli-2/ Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ K.Kaymaklı-4/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-7/ Marmara-1/ Hamitköy-2/ Kızılbaş-1/ Taşkınköy-2

Girne

Central Girne-10/ Edremit-3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Ozanköy-2

Gazimağusa

Central Gazimağusa-10/ Sakarya-1/ Gülseren-2

İskele

Yenierenköy-1

19 Nisan 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7,625

Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 67

Yurtdışından Vaka Sayısı: 2

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Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel vaka sayısı: 55

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 102

Bugünkü Hasta Sayısı: 0

Toplam Yapılan Test Sayısı: 891,433

Toplam vaka sayısı: 5,583

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 4,822

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 732

Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 106

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 622

Toplam Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 4

Stay Safe uygulamasına dayanan son rakamlar

Son 24 saatte takılan bileklik sayısı: 62

Son 24 saatte takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 223

Güvende kalın genel resim

Takip edilen bileklik sayısı: 544

Takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 244

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