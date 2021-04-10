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KKTC'de 55'i yerel 68 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7698 olup, 55'i yerel 68 pozitif vakaya 35 kişi taburcu edilmiştir. 

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:11
KKTC'de 55'i yerel 68 pozitif vaka
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2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55  kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 19 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-3/ Taşkınköy-3/ Surlariçi-2 / Gönyeli-5/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2 

Girne 

Girne Merkez- 15 / Çatalköy-1/ Lapta-1/ Pınarbaşı-1/ Kozanköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -9/ Kaliland-1/ Alaniçi-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1 / Mormenekşe-1 Maraş-1 

İskele 

Kuzucuk-2/ Kaplıca-1 

10  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7698  

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 68 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11  

Yerel Vaka Sayısı: 55 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 821.636 

Toplam Vaka Sayısı: 5013 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4333 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 653 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 91          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 559 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 

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