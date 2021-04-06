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KKTC'de 55'i  yerel 64 yeni vaka

"Toplam 8949 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 48 kişi taburcu edildi"

06 Nisan 2021 Salı 18:51
KKTC'de 55'i  yerel 64 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8949 olup, 55'i  yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

55  kişi ise yerel vakadır.

22 kişi Lefkoşa, 23 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

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Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Lefkoşa Merkez-2 / Sulariçi- 7 / Arapahmet- 3 / Marmara- 1/ Demirhan-1 / Taşkınköy-1/ Yenişehir-1/ Haspolat-3/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-1 Göçmenköy-1

Girne Zeytinlik-1/ Kaşgar- 3/ Girne Boğaz- 1/ Arapköy-1 / Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-1 / Dikmen-2

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -6 / Tuzla-1/ Sakarya-3/Maraş-5 / Çanakkale- 2/ Baykal-1/ Antalyalılar Bölgesi-1/ Kaliland-1/ Kaleiçi-2 / Akdoğan-1

5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8949 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64   Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 55  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48  Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 789.341  Toplam Vaka Sayısı: 4724 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4185 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 513    Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83            Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 428 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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