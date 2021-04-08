banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet hekimleri günde kaç saat çalışıyor!
Devlet hekimleri günde kaç saat...
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk değil!”
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk...
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan sorular
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan...
banner376

KKTC'de 55'i yerel 64 yeni vaka

"Toplam 8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

08 Nisan 2021 Perşembe 19:29
KKTC'de 55'i yerel 64 yeni vaka
banner337

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8023 olup, 55' i  yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir.

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

55  kişi ise yerel vakadır. 18 kişi Lefkoşa, 26  kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

banner341
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/ Surlariçi-9 / Gönyeli-2 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1

Girne Girne Merkez-2/ Ozanköy-1/ Dikmen-1/ Pınarbaşı -1/ Çatalköy-2/ Alsancak-1/ Aşağı Girne-1 / Boğazköy-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -9 / Tuzla-1/ Çanakkale- 1 / Sakarya-6/ Maraş-1/ Kaliland-1/ Baykal-1/Mutluyaka-2 / Gülseren- 2 / Dumlupınar-2

İskele Yeşilköy-1 

8 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8023 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 55 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 805. 615 Toplam Vaka Sayısı: 4876 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4238 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77             Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği heyetini kabul etti
Tatar: “Esas olan bağımsızlığımız ve egemenliğimizdir”
Tatar: “Esas olan bağımsızlığımız ve egemenliğimizdir”
Koop-Süt'te 1 pozitif vaka
Koop-Süt'te 1 pozitif vaka
Başbakan Saner: “İslam İşbirliği Teşkilatı KKTC için önemli bir örgüt”
Başbakan Saner: “İslam İşbirliği Teşkilatı KKTC için önemli bir örgüt”
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne bağış
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne bağış
Çakıcı: Vakaların hesabını kim verecek, bilimsel program için neyi bekliyorsunuz?
Çakıcı: Vakaların hesabını kim verecek, bilimsel program için neyi bekliyorsunuz?
UBP’de Genel Sekreterlik için Berova ve Hasipoğlu yarışacak
UBP’de Genel Sekreterlik için Berova ve Hasipoğlu yarışacak
SAMTAY VAKFI kadın kurucusu Suna Atun’u andı
SAMTAY VAKFI kadın kurucusu Suna Atun’u andı
Tabipler Birliği Covid-19’a karşı bireysel korunma tedbirlerine bir kez daha dikkat çekti
Tabipler Birliği Covid-19’a karşı bireysel korunma tedbirlerine bir kez daha dikkat çekti
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim