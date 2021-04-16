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KKTC'de 54'ü yerel 73 yeni vaka

"Toplam 7890 test yapıldı, 54'ü yerel 73 pozitif vakaya rastlandı, 50 kişi taburcu edildi"

16 Nisan 2021 Cuma 19:09
KKTC'de 54'ü yerel 73 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7890 olup, 54'ü yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir. 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir.

14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-4 / Hamitköy-1/ Gelibolu-2/ K.Kaymaklı-4 / Surlariçi-2 / Dereboyu-2/ Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-2 / Yakındoğu Bulvarı-2 / Ortaköy-2

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Girne

Girne Merkez- 6/ Taşkent-3 / Karakum-1 / Girne Boğaz-1 / Karaoğlanoğlu-2/ Alsancak-2/ Ķaşkar- 1/ Karşıyaka-1/ Dikmen-1

Gazimağusa

Gülseren-2/ Kaliland-1/ Çanakkale-1/ Sakarya-2 / İncirli Köyü-3/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 16 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7890 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 Yerel Vaka Sayısı: 54 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 870.160 Toplam Vaka Sayısı: 5410 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4593 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 789 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 120 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 664 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 224 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 391

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