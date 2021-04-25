banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

KKTC'de 54'ü yerel 71 yeni vaka

"Toplam 6998  test yapıldı, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 49 kişi taburcu edildi" 

25 Nisan 2021 Pazar 19:24
KKTC'de 54'ü yerel 71 yeni vaka
banner337

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6998 olup, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 49 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 5 Güzelyurt  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Kızılbaş-1/ Yenikent-1/ Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-2/ Hamitköy-4/ Göçmenköy-1/ Değirmenlik-3 

Girne 

Girne Merkez-10 / Dikmen-1/ Ozanköy-2/ Alsancak-4/ Çamlıbel-1 / Karakum-1/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Karakol-3 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-2 / Salamis Yolu-1 


Güzelyurt 
Gayretköy-1 / Akçay-4 

25 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6998   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4  

banner341
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 49  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 940. 709 

Toplam Vaka Sayısı: 6025 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5179   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 817    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 164     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 648 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 23  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 3 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1267 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 420

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında “ortak bir zemin“ aranacak
Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında “ortak bir zemin“ aranacak
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Kapalı turizme yoğun ilgi
Kapalı turizme yoğun ilgi
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim