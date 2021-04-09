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KKTC'de 52'si yerel 69 yeni vaka

"Toplam 8323 test yapıldı, 52'si yerel 69 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi taburcu edildi"

09 Nisan 2021 Cuma 19:09
KKTC'de 52'si yerel 69 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8323 olup, 52'si yerel 69 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir.

11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

52 kişi ise yerel vakadır.

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20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Çağlayan-1/ Gönyeli-2/ Hamitköy-2/ Yenikent-1/ K.Kaymaklı-5/ Haspolat-1 / Surlariçi-3/ Alayköy-1 / Taşkınköy-1

Girne Girne Merkez- 9/ Zeytinlik-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Ağırdağ-1/ Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -8 / Gönendere-1/ Sanayi yolu- 2/ Yeniboğaziçi-3 / Kaliland-1/ Alaniçi-1 / Gülseren-1

9 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8323 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 Yerel Vaka Sayısı: 52 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 60 Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 813.938 Toplam Vaka Sayısı: 4945 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4298 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 620 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 539 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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