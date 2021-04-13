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KKTC'de 51'i yerel 82 yeni vaka

"Toplam 9132 test yapıldı, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi"

13 Nisan 2021 Salı 19:36
KKTC'de 51'i yerel 82 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9132 olup, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi  hayatını kaybetmiş, 51 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

51 kişi ise yerel vakadır. 14 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 8 kişi Girne, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-5 / Marmara-1/ Haspolat-2/ Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-1 / Değirmenlik-1/ K.kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez- 4 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1 / Zeytinlik-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -4 / Dörtyol-2 / Kaliland-6/ Paşaköy-1 / İncirli Köyü-2 / Sakarya-3/ Çanakkale Bölgesi- 3/ Derinya-2/ Beyarmudu-1 / Baykal-1

İskele

Yenierenköy-1 / Sınırüstü-2

Lefke

Gemikonağı-1

13 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9132 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 82 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 Yerel Vaka Sayısı: 51  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51 Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 845.542 Toplam Vaka Sayısı: 5190  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4448 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 714  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89            Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 619 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 31 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 54

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