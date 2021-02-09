KKTC'de 50 yeni vaka

Bakan Pilli: "Toplam 5103 test yapıldı, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandı, 41 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5103 olduğunu, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandığını ,41 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
9 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5103
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 447. 909
Toplam Vaka Sayısı: 2884
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2112
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 756
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 190
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 554
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12