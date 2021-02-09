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KKTC'de 50 yeni vaka
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KKTC'de 50 yeni vaka

09 Şubat 2021 Salı 19:20
KKTC'de 50 yeni vaka
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Bakan Pilli: "Toplam 5103 test yapıldı, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandı, 41 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5103 olduğunu, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandığını ,41 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

9 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5103

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

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Yerel Vaka Sayısı: 32

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 447. 909

Toplam Vaka Sayısı: 2884

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2112

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 756

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 190

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 554

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

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