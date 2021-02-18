KKTC'de 5'i yerel 25 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3894 olduğunu, 5'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını ,68 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 5'inin Lefkoşa, 9'unun Girne, 2'sinin Mağusa, 2'sinin ise Güzelyurt'tan olduğunu belirtti.

18 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 3894. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 25. Ülke dışından gelen vaka sayısı 7. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 13. Yerel vaka sayısı 5. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 68. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 489.602. Toplam vaka sayısı 3157. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 2604. Tedavisi devam eden vaka sayısı 531. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 108. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 415. Toplam kaybedilen hasta sayısı 21. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8"