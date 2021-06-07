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KKTC'de 5'i yerel 10 yeni vaka
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KKTC'de 5'i yerel 10 yeni vaka

"Toplam 8670 test yapıldı, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"

07 Haziran 2021 Pazartesi 19:06
KKTC'de 5'i yerel 10 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8670 olup, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 5 kişi ise yerel vakadır.

1 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez-1

Gazimağusa

Baykal-1/ Mormenekşe-1/ Gazimağusa merkez-1

7 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8670

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 5

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.274.583

Toplam Vaka Sayısı: 7432

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7122

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 277

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 247

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 6

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 909

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2498

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9030

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