KKTC'de 48 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5764 olduğunu, 31'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 31 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 9 kişinin İskele, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 11 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 5764 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 Yerel Vaka Sayısı: 31 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30 Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 458. 553 Toplam Vaka Sayısı: 2967 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2187 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 763 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 186 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 566 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11