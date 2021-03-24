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KKTC'de 48 yeni vaka
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KKTC'de 48 yeni vaka

"Toplam 8296 test yapıldı, 15'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

24 Mart 2021 Çarşamba 18:55
KKTC'de 48 yeni vaka
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10 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir.

23  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

15 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

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Lefkoşa Lefkoşa Terminal-1/  Hamitköy-1 / Göçmenköy-1 / K.Kaymaklı-6

Girne Dikmen-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 1 / Kaliland Bölgesi -1 / Karakaşlı Bölgesi-1

Güzelyurt Güzelyurt Merkez-1 / Şahinler-1

24 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8296  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23  Yerel Vaka Sayısı: 15  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 697. 370  Toplam Vaka Sayısı: 4180 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3722  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69          Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 360 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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Son Güncelleme: 24.03.2021 20:12
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