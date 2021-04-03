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KKTC'de 48'i yerel 59 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6075 olup, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlanmış, 46 kişi taburcu edilmiştir. 

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:10
KKTC'de 48'i yerel 59 yeni vaka
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4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .48 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 26 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Sulariçi- 9 / Hamitköy-4 / Gönyeli-2 / Akıncılar -1 / Değirmenlik-1 / Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-1 


Girne 

Girne Merkez- 1 / Karakum-1 / Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -19/ Maraş-1 / Kaliland Bölgesi-1/ Gönendere-1/ Salamis Yolu-1 / Geçitkale-2 / Yeniboğaziçi-1 


3 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6075   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 48   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 765. 421 

Toplam Vaka Sayısı: 4545   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4068 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 451    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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Anahtar Kelimeler:
KktcVakaCovid19
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