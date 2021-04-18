KKTC'de 46'sı yerel 53 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 71 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 46 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 14 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Gönyeli-3/ Çağlayan-2 / K.kaymaklı-3/ Taşkınköy-1/ Kumsal-1 / Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Ortaköy-2

Girne

Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2

İskele

Yenierenköy-2 / Makenzi- 1



18 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6263

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 46

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 883.808

Toplam Vaka Sayısı: 5516

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4720

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 768

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 135

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 628

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 16



Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 705

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21