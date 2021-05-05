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KKTC'de 45'i yerel 64 yeni vaka

"Toplam 7999 test yapıldı, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 61 kişi taburcu edildi"

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:08
KKTC'de 45'i yerel 64 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7999 olup, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış 61 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır. 17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-1/ Yenikent-1/ Göçmenköy-3/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2 / Ortaköy-2 / Çağlayan-1/ Akıncılar-1

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Girne

Girne Merkez-4 / Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Zeytinlik-2/ Dağyolu-1 / Lapta-2 / Ozanköy-2 / Karakum-1 / Karaoğlanoğlu-1/ Çatalköy-6

Gazimağusa

Kurudere-2/ Larnaka Yolu-1 / Ulukışla-1/ Maraş-2

5 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7999 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 Yerel Vaka Sayısı: 45 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.025.583 Toplam Vaka Sayısı: 6527 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5902 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 593 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 489 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 77 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 39 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 867 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1981

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