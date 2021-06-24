KKTC'de 45'i yerel 50 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8033 olup, 45'i yerel 50 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır. 28 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-5 / Surlariçi-5 / Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-4 / Çağlayan-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-2 / Marmara-1/ Cihangir-1/ Haspolat-5

Girne

Girne Merkez- 9 / Alsancak-1/ Boğaz-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 1/ Maraş-2 / Mormenekşe-1

Güzelyurt

Zümrütköy -1

İskele

İskele Merkez-1

24 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8033 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 45 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.417.765 Toplam Vaka Sayısı: 7895 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7532 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 328 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5385 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 332 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2579 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.622