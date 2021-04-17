KKTC'de 44'ü yerel 53 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7385 olup, 44' ü yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 56 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 44 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1



Girne

Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğaz- 2/ Alsancak-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Doğanköy-1/ Dikmen-1



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-6 / Gülseren-2/ Kaliland-2

İskele

İskele Merkez-1 / Yenierenköy-2



17 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7385

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 44

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 877. 545

Toplam Vaka Sayısı: 5463

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4649

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 786

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 273



Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 659

Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 5