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KKTC'de 44'ü yerel 53 pozitif vaka

"Toplam 7385 test yapıldı, 44'ü yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi" 

17 Nisan 2021 Cumartesi 19:32
KKTC'de 44'ü yerel 53 pozitif vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7385 olup, 44' ü yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 56 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 44 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 3 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğaz- 2/ Alsancak-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Doğanköy-1/ Dikmen-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-6 / Gülseren-2/ Kaliland-2 

İskele 

İskele Merkez-1 / Yenierenköy-2 


17 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7385 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 44 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 877. 545   

Toplam Vaka Sayısı: 5463  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4649 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 786 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 273 


Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 659 

Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 5

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