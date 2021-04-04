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KKTC'de 41'i yerel 45 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6586 olup, 41'i yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir. 

04 Nisan 2021 Pazar 18:59
KKTC'de 41'i yerel 45 yeni vaka
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2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .41 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 14 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Sulariçi- 3 / Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1 / Ortaköy-3 / Kızılbaş-1 /Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-2 


Girne 

Girne Merkez- 3 / Aşağı Dikmen - 2/ Dikmen-3 / Zeytinlik-2 / Çatalköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -5 / Maraş-1 / Gülseren-3/  Sakarya-1/ Görneç -1/  Gönendere-1  / Akova- 1/ Tuzla-1 


4 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6586 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 41   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 772.007  

Toplam Vaka Sayısı: 4590   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4099 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 465   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19VakaKktc
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