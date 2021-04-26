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KKTC'de 39'u  yerel 46 yeni vaka

"Toplam 8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 93 kişi taburcu edildi"

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:01
KKTC'de 39'u  yerel 46 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8495 olup, 39'u  yerel 46 pozitif vakaya rastlanmış, 93  kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır. 19 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 12  kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-2 / Kızılbaş-1/ Düzova-1/ Ortaköy-5/ Hamitköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Yenikent-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1/ Alsancak-3 /

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Maraş-1/ Gülseren-2 / Karakol-1/ Ulukışla-1 / Yeniboğaziçi-1

26  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8495    Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 Yerel Vaka Sayısı: 39  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 949. 204 Toplam Vaka Sayısı: 6071  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5272 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 770    Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 659 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 677 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1065

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