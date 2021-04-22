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KKTC'de 39'u yerel 44 yeni vaka

"Toplam 9765 test yapıldı, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi"

22 Nisan 2021 Perşembe 19:55
KKTC'de 39'u yerel 44 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9765 olup, 39'u  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 59 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 4  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.

13 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

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Lefkoşa: Düzova - 1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-2/ Göçmenköy-2 / Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-3 / K.Kaymaklı-1

Girne: Girne Merkez-4 / Alsancak-4/ Çatalköy-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1 / Beylerbeyi-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-2/ Vadili-2/ Salamis Yolu-1/ Tuzla-1/ Maraş-3 / Yeniboğaziçi-1/ Sanayi-1

22 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9765 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 39 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 59 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 918.211 Toplam Vaka Sayısı: 5790 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5002 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112      Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 642 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 239   Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 2 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 792 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 333

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