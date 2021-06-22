KKTC'de 39'u yerel 44 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır. 6 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1

Girne

Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1

Güzelyurt

Yukarı Bostancı-1

22 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8889 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 39 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.401.241 Toplam Vaka Sayısı: 7817 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7492 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 290 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 256 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4590 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 214 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 637 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2625 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.850