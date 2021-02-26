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KKTC'de 38 yeni vaka
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KKTC'de 38 yeni vaka

20’si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı

26 Şubat 2021 Cuma 19:19
KKTC'de 38 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20’si yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmış ve 23 kişi taburcu edilmiştir.

14 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

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20 kişi ise yerel vakadır. 17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Mağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4  / Çağlayan -5 Girne Girne Merkez -2   / Karaoğlanoğlu- 4 Gazimağusa Gazimağusa merkez -1 / 26  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  14 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 20 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486 Toplam Vaka Sayısı: 3356 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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