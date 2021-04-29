banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Olmadı Devlet bey
Olmadı Devlet bey
Cenevre’de devlet peşindeyiz peki ya burada…
Cenevre’de devlet peşindeyiz peki ya...
Kritik, mritik değil işte!
Kritik, mritik değil işte!
Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’?
Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’ ?
banner376

KKTC'de 38'i yerel 44 yeni vaka

"Toplam 9453 test yapıldı, 38'i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi"

29 Nisan 2021 Perşembe 19:34
KKTC'de 38'i yerel 44 yeni vaka
banner337

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9453 olup, 38'i  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 73 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 5  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır. 18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 2 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 2 /Göçmenköy-1/ Yenikent-1/ Lefkoşa Sanayi-3 / Dereboyu-1/ Marmara-1/ Gelibolu-1/ Surlariçi-2 / Hamitköy-3 / Kaymaklı-2 / Çağlayan-1

Girne

banner341
Girne Merkez-4 / Edremit-1/ Karaoğlanoğlu-2 / Girne Boğaz-1/ Karşıyaka-1 / Alsancak-3 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Tuzla-1/ Baykal-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

29  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9453 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 38 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 976. 247  Toplam Vaka Sayısı: 6239  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5468 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 740 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152  Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 586 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 99 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 52 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 693 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1265

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Dayatma bir anlaşma, yama olmaktır, KKTC devletinin ortadan kaldırılmasıdır”
Tatar: “Dayatma bir anlaşma, yama olmaktır, KKTC devletinin ortadan kaldırılmasıdır”
Yine trafik kazası
Yine trafik kazası
ALES-1 sınavına gireceklerin PCR testi yapmaları gerekiyor
ALES-1 sınavına gireceklerin PCR testi yapmaları gerekiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü
Osman Yalın'dan örnek davranış
Osman Yalın'dan örnek davranış
Yılın ilk 4 ayında Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından 6 kişi kazılardan çıkarıldı, 12 kayıp kişi tespit edildi
Yılın ilk 4 ayında Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından 6 kişi kazılardan çıkarıldı, 12 kayıp kişi tespit edildi
Tatar: “Kıbrıs’taki statükoya son vermemiz hayati önem taşımaktadır”
Tatar: “Kıbrıs’taki statükoya son vermemiz hayati önem taşımaktadır”
Başbakan Saner Fuat Oktay’la telefonda görüştü
Başbakan Saner Fuat Oktay’la telefonda görüştü
Gürcafer: “İhtiyacımız olan çözümdür”
Gürcafer: “İhtiyacımız olan çözümdür”
Cumhuriyet Meclisi toplantısı tamamlandı
Cumhuriyet Meclisi toplantısı tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim