KKTC'de 37'si yerel 44 yeni vaka

′′ Toplam 7,001 test yapıldı. 37 ' si yerel olan 44 pozitif vaka vardı. 24 kişi taburcu edildi."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7,001. oldu. 37 ' si yerel 44 pozitif vaka çıktı. 24 kişi taburcu edildi.

7 kişi daha önce vaka temaslıları tespit edilmiş ve bu dönemde gözlem altında tutuluyor. 37 kişi yerel vakalar.

14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne ve 15 kişi Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların bölgeye göre kırılımı:

Lefkoşa

Centre-1/ Surlariçi-9/ Çağlayan-1/ Hamitköy-1/ Cihangir-2

Girne

Central Girne-1/ Zeytinlik-3/ Dikmen-3/ Ozanköy-1

Gazimağusa

Central Gazimağusa-5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1

18 Mart 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7,001

Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Yurtdışından Vaka Sayısı: 0

Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel vaka sayısı: 37

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 24

Bugünkü Hasta Sayısı: 0

Toplam Yapılan Test Sayısı: 652,514

Toplam vaka sayısı: 3,957

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 3,533

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 400

Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 60

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338

Toplam Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 2