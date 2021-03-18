KKTC'de 37'si yerel 44 yeni vaka

′′ Toplam 7,001 test yapıldı. 37 ' si yerel olan 44 pozitif vaka vardı. 24 kişi taburcu edildi."
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7,001. oldu. 37 ' si yerel 44 pozitif vaka çıktı. 24 kişi taburcu edildi.
7 kişi daha önce vaka temaslıları tespit edilmiş ve bu dönemde gözlem altında tutuluyor. 37 kişi yerel vakalar.
14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne ve 15 kişi Gazimağusa bölgesinden.
Vakaların bölgeye göre kırılımı:
Lefkoşa
Centre-1/ Surlariçi-9/ Çağlayan-1/ Hamitköy-1/ Cihangir-2
Girne
Central Girne-1/ Zeytinlik-3/ Dikmen-3/ Ozanköy-1
Gazimağusa
Central Gazimağusa-5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1
18 Mart 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7,001
Yurtdışından Vaka Sayısı: 0
Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel vaka sayısı: 37
Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 24
Bugünkü Hasta Sayısı: 0
Toplam Yapılan Test Sayısı: 652,514
Toplam vaka sayısı: 3,957
Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 3,533
Tedavi Alan Vaka Sayısı: 400
Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338
Toplam Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 2