KKTC'de 35’i yerel 44 yeni vaka

"Toplam 6861 test yapıldı, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6861 olup, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 14 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Merkez-1 / Hamitköy-1 / Yenikent-1 / Yiğitler-1 / Göçmenköy-2 / Marmara-1 / Sulariçi-2 / Haspolat-1

Girne

Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Dikmen-2/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-1 / Koruçam-1 / Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa merkez- 3/ Mormenekşe-3 / Sakarya-1

16 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6861

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:7

Yerel Vaka Sayısı: 35

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 639.108

Toplam Vaka Sayısı: 3876

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3490

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2