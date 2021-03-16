banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Çocuklarımın gözü iki çeşme…”
“Çocuklarımın gözü iki çeşme…”
Temiz eller için KIBTEK büyük fırsat
Temiz eller için KIBTEK büyük...
İnfodemi ve ‘’egodemi’’
İnfodemi ve ‘’egodemi’’
Hangi develer ile kervan kurulur?
Hangi develer ile kervan kurulur?
banner376

KKTC'de 35’i yerel 44 yeni vaka

"Toplam 6861 test yapıldı, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"

16 Mart 2021 Salı 19:26
KKTC'de 35’i yerel 44 yeni vaka
banner337
banner395

"Toplam 6861 test yapıldı, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6861 olup, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 14 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Merkez-1 / Hamitköy-1 / Yenikent-1 / Yiğitler-1 / Göçmenköy-2 / Marmara-1 / Sulariçi-2 / Haspolat-1

Girne

Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Dikmen-2/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-1 / Koruçam-1 / Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa merkez- 3/ Mormenekşe-3 / Sakarya-1

16 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6861

banner341
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:7

Yerel Vaka Sayısı: 35

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 639.108

Toplam Vaka Sayısı: 3876

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3490

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi süresince ilk açılan yeni iş yeri
Pandemi süresince ilk açılan yeni iş yeri
Direktör Mehmet Özgüvenel’den anlamı katkı
Direktör Mehmet Özgüvenel’den anlamı katkı
Tatar, Avustralya Yüksek Komiseri Beeve’i kabul etti
Tatar, Avustralya Yüksek Komiseri Beeve’i kabul etti
CTP AKEL’i ziyaret etti… İki partinin federasyonda hemfikir olduğu açıklandı
CTP AKEL’i ziyaret etti… İki partinin federasyonda hemfikir olduğu açıklandı
TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede yarın KKTC’ye geliyor
TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede yarın KKTC’ye geliyor
Özersay: “Atatürkçülük, laiklik ve çağdaşlık Kıbrıs Türk halkının DNA’sına işlemiştir”
Özersay: “Atatürkçülük, laiklik ve çağdaşlık Kıbrıs Türk halkının DNA’sına işlemiştir”
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu: “Engellilerin sabrı taşmak üzere”
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu: “Engellilerin sabrı taşmak üzere”
Enerji alanında iş birliği protokolü imzalanıyor
Enerji alanında iş birliği protokolü imzalanıyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Meclis toplantısı tamamlandı...
Meclis toplantısı tamamlandı...

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim