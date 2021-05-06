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KKTC'de 34'ü yerel 54 yeni vaka

"Toplam 8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 67 kişi taburcu edildi"

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:02
KKTC'de 34'ü yerel 54 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış 67 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 34 kişi ise yerel vakadır. 19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Yenişehir -1 / Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 / Gönyeli-8 / Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ Yenikent-2 / Kızılbaş-1/ Surlariçi-1 / Alayköy-1

Girne

Girne Merkez-3 / Göçeri Köyü -1 / Zeytinlik-1/ Çatalköy-2

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Gazimağusa

Gülseren-1/ Vadili-1/ Sakarya-1/ Mutluyaka-1/ Çanakkale Bölgesi-1 / Yeniboğaziçi-2

İskele

Topçuköy-1

6 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8286 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 Yerel Vaka Sayısı: 34 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 67 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.033. 869 Toplam Vaka Sayısı: 6581 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5969 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 580 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 488 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 30 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 64 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 872 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2040

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