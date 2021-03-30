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KKTC'de 33'ü yerel 57 yeni vaka

"Toplam 7850 test yapıldı, 33'ü yerel 57 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi taburcu edildi"

30 Mart 2021 Salı 18:57
KKTC'de 33'ü yerel 57 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7850 olup, 33'ü yerel 57 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir.

23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

33 kişi ise yerel vakadır.

13 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

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Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 5/ K.kaymaklı-3 / Gelibolu-1 / Ortaköy-1/ Yenişehir-2 / Surlariçi-1

Girne Lapta-3

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi- 1/ Maraş-4/ Sakarya-3 / Larnaka Yolu- 1/ Baykal-1/ Karakol-2 / Karakeşli Bölgesi- 1/ Kaliland Bölgesi-1

30 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7850 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23 Yerel Vaka Sayısı: 33 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47 Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 739.515 Toplam Vaka Sayısı: 4369 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3924 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 327 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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