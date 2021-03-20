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KKTC'de 33'ü yerel 41 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7884 olup, 33'ü  yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 

20 Mart 2021 Cumartesi 19:03
KKTC'de 33'ü yerel 41 vaka
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"Toplam 7884 test yapıldı, 33'ü yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi" 
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7884 olup, 33'ü  yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 
1kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişi daha önce tespit edilen vakanın  temaslısıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadır.33 kişi ise yerel vakadır. 
14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir. 
Vakaların bölgelere göre dağılımı 
Lefkoşa 
Lefkoşa Merkez- 1/ Ķızılbaş -1/ Hamitköy-1/  Sulariçi-5 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2 
Girne 
Girne Merkez- 3/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy- 1/ Dikmen-2 /Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa 
Gazimağusa Merkez- 10/ Pile-1 
20 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7884 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 
Yerel Vaka Sayısı: 33   
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 667.328   
Toplam Vaka Sayısı: 4041 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3590 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65             
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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Son Güncelleme: 20.03.2021 20:20
Anahtar Kelimeler:
KkatcKoronavirüsVaka
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