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KKTC'de 32'si yerel 43 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 6390 test yapıldı..

19 Mart 2021 Cuma 19:12
KKTC'de 32'si yerel 43 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:


"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6930 olup, 32' si  yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 29 kişi taburcu edilmiştir. 
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır. 
18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt,  1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 
Yenişehir-2 / Hamitköy-3/ Metehan-1/ K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-8 / Gönyeli-2 
Girne 
Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1 
Gazimağusa 
Gazimağusa Merkez- 3/ Vadili-1 / Ulukışla-2 
Güzelyurt 
Şahinler- 2 / Güzelyurt Merkez-2 
İskele  
İskele Merkez -1 

19 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6930 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 
Yerel Vaka Sayısı: 32   
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29 
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 659. 444  
Toplam Vaka Sayısı: 4000 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3562 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71             
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3"

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Son Güncelleme: 19.03.2021 21:15
Anahtar Kelimeler:
VakaKktcCoronavürüsCovid19
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