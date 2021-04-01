KKTC'de 32'si yerel 40 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

32 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 2 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1

Girne Girne Merkez- 1 / Alsancak-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1

Lefke Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1

1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 32 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723 Toplam Vaka Sayısı: 4444 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3