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KKTC'de 32'si yerel 40 yeni vaka

"Toplam 6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"

01 Nisan 2021 Perşembe 18:37
KKTC'de 32'si yerel 40 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si  yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

32 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 2  kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

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Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1

Girne Girne Merkez- 1 / Alsancak-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1

Lefke Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1

1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 32  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35   Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723  Toplam Vaka Sayısı: 4444    İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424     Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102            Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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