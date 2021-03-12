banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

KKTC'de 31'i yerel 38 yeni vaka

′′ Toplam 6,623 test yapıldı. 31 'i yerel olan 38 pozitif vaka vardı. 33 kişi taburcu edildi."

12 Mart 2021 Cuma 19:13
KKTC'de 31'i yerel 38 yeni vaka
banner337
banner391

′′ Toplam 6,623 test yapıldı. 31 ' si yerel olan 38 pozitif vaka vardı. 33 kişi taburcu edildi."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6,623. oldu. 31 ' si yerel 38 pozitif vaka çıktı. 33 kişi taburcu edildi.

4 kişi daha önce vaka teması tespit edilirken ve bu dönemde gözlem altında tutulan 3 kişi hava yoluyla ülkemize geldi. 31 kişi yerel vakalar.

14 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne bölgesinden.

Vakaların bölgeye göre kırılımı:

Lefkoşa

Central Lefkoşa-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-3/ K.kaymaklı-4/ Haspolat-3

Girne

Central Girne-11/ Boğazköy-2/ Ozanköy-3/ Çatalköy-1

12 Mart 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6,623

Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

banner341
Yurtdışından Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel vaka sayısı: 31

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 33

Bugünkü Hasta Sayısı: 0

Toplam Yapılan Test Sayısı: 616,010

Toplam vaka sayısı: 3,759

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 3,377

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 358

Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 73

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 2

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar: “Haksızlığı gündeme getireceğim”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Haksızlığı gündeme getireceğim”
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner’den ABD’ye tepki
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner’den ABD’ye tepki
Tatar: “Vatandaş olsun olmasın verilen aynı hizmetten dolayı doğan haklar konusunda ayrımcılık yapılamaz... Bu haksızlığı gündeme getireceğim”
Tatar: “Vatandaş olsun olmasın verilen aynı hizmetten dolayı doğan haklar konusunda ayrımcılık yapılamaz... Bu haksızlığı gündeme getireceğim”
Oğuz: ”Özel sektöre Kovid destek paketi yaklaşık 400 milyon TL”
Oğuz: ”Özel sektöre Kovid destek paketi yaklaşık 400 milyon TL”
Akpınar, “Duruşumuz, devletimizin onursal geleceği için Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktır”
Akpınar, “Duruşumuz, devletimizin onursal geleceği için Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktır”
Bakanlar Kurulu kararlarını açıklandı
Bakanlar Kurulu kararlarını açıklandı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklâl Marşı'nın 100. yaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklâl Marşı'nın 100. yaşını kutladı
Haftaya Cumartesi bazı kısıtlamalar kaldırılacak
Haftaya Cumartesi bazı kısıtlamalar kaldırılacak
CTP: “İthal gündemlerin gerçek gündemin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz”
CTP: “İthal gündemlerin gerçek gündemin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz”
Özersay: “Cenevre öncesi kapılardan geçişler konusunda söz verilmeli"
Özersay: “Cenevre öncesi kapılardan geçişler konusunda söz verilmeli"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim