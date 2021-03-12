KKTC'de 31'i yerel 38 yeni vaka

′′ Toplam 6,623 test yapıldı. 31 ' si yerel olan 38 pozitif vaka vardı. 33 kişi taburcu edildi."
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6,623. oldu. 31 ' si yerel 38 pozitif vaka çıktı. 33 kişi taburcu edildi.
4 kişi daha önce vaka teması tespit edilirken ve bu dönemde gözlem altında tutulan 3 kişi hava yoluyla ülkemize geldi. 31 kişi yerel vakalar.
14 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne bölgesinden.
Vakaların bölgeye göre kırılımı:
Lefkoşa
Central Lefkoşa-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-3/ K.kaymaklı-4/ Haspolat-3
Girne
Central Girne-11/ Boğazköy-2/ Ozanköy-3/ Çatalköy-1
12 Mart 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6,623
Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel vaka sayısı: 31
Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 33
Bugünkü Hasta Sayısı: 0
Toplam Yapılan Test Sayısı: 616,010
Toplam vaka sayısı: 3,759
Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 3,377
Tedavi Alan Vaka Sayısı: 358
Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283
Toplam Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 2