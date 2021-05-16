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KKTC'de 31'i yerel 38 yeni vaka!

"Toplam 7443 test yapıldı, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi" 

16 Mayıs 2021 Pazar 18:51
KKTC'de 31'i yerel 38 yeni vaka!
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7443 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış 43  kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Çağlayan-2 / Gönyeli-4 / Köşklüçiftlik-1/ Yenişehir-1/ Aşağı Dikmen-1 / Kızılbaş-6 / Taşkınköy-1 / Marmara-1/ Ortaköy-2 


Girne 

Girne Merkez- 3 / Alsancak-5 / Doğanköy-1 

Gazimağusa 

Çanakkale-1/ Baykal-1/ Görneç-1 


16 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7443 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

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Yerel Vaka Sayısı: 31 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.103.747 

Toplam Vaka Sayısı: 6902 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6464 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 405  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 339 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1914  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3594

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