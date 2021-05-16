KKTC'de 31'i yerel 38 yeni vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7443 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Çağlayan-2 / Gönyeli-4 / Köşklüçiftlik-1/ Yenişehir-1/ Aşağı Dikmen-1 / Kızılbaş-6 / Taşkınköy-1 / Marmara-1/ Ortaköy-2
Girne
Girne Merkez- 3 / Alsancak-5 / Doğanköy-1
Gazimağusa
Çanakkale-1/ Baykal-1/ Görneç-1
16 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7443
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.103.747
Toplam Vaka Sayısı: 6902
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6464
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 405
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 339
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1914
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3594